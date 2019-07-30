18:21 | Футбол — Трансферы

Никита Чернов перешел из ЦСКА в "Крылья Советов"

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ЦСКА и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе в самарский клуб защитника Никиты Чернова, сообщает официальный сайт самарцев. 23-летний российский футболист будет выступать за новый клуб под 3-м номером.

В среду, 31 августа, защитник прибудет в расположение "Крыльев Советов" и будет готовиться к матчу 4-го тура РПЛ с "Локомотивом".

В общей сложности Чернов провел за ЦСКА 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России (2018). В июне 2015 года дебютировал за сборную России.

В прошлом сезоне Чернов принял участие в 17 матчах ЦСКА и не отметился результативными действиями.

 

Все о трансферах – здесь

 

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17400

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