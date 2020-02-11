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Неймар заявил, что однажды перейдет в клуб Бекхэма

17:21
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Форвард «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о возможности перехода в «Интер Майами». Владельцем этого клуба является Дэвид Бекхэм.

— Я был одним из тех, кого пригласили играть за его (Бекхэма — Прим. «СЭ») команду, — сказал бразилец в интервью каналу OTRO на Youtube. — Я хочу и уже сказал ему об этом. Я сказал ему, что однажды буду играть здесь.

В этом же интервью участвовал и сам Бекхэм. «Я хочу, чтобы ты потом подписал чистый лист бумаги. Это будет контракт с «Майами» на 10 лет. Мы не будем платить слишком много», — сказал Бекхэм, смеясь.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за «ПСЖ» и забил 15 мячей при десяти голевых передачах.

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