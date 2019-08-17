Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он все-таки останется в Париже?

Нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к тренировкам с клубом, сообщает Goal. Бразилец ранее пропустил игру за Суперкубок Франции против «Ренна» (2:1) и матч 1-го тура лиги 1 против «Нима» (3:0).

Причина — в неопределенности будущего бразильца. Этим летом его хочет вернуть «Барселона», из которой Неймар ушел в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Также на футболиста претендует «Реал». По неофициальной информации, президент мадридцев Флорентино Перес взял кредит на приобретение Неймара.