Неймар снова захотел вернуться в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты

Нападающий «ПСЖ» Неймар снова задумался о возвращении в «Барселону», утверждает OK Diario. Бразилец защищал цвета каталонцев с 2013 по 2017 год и перешел в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро.

Тем не менее, Неймар чувствует себя несчастным в «ПСЖ» и недоволен отсутствием конкуренции в лиге 1.

У «Барсы» возникли финансовые трудности из-за потерь в связи с пандемией коронавируса. Для покупки Неймара ей нужно расстаться с рядом футболистов. Кроме того, в Каталонии форвард будет получать меньше, чем сейчас в «ПСЖ». Однако он готов пойти на эти уступки.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 24 матча, забил 18 голов и сделал 9 передач. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, парижане получили чемпионский титул.