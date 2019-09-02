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Неймар прилетел в Майами. Видимо, в «Барселону» он не перейдет

23:14

Нападающий «ПСЖ» Неймар прилетел в Майами, сообщает Sky Sports. Форвард будет готовиться в составе сборной Бразилии к товарищескому матчу с Колумбией. Игра состоится 7 сентября.

По всей видимости, самый дорогой футболист мира не сменит клуб в летнее трансферное окно. Интерес к Неймару проявлял «Реал» и его бывший клуб «Барселона». В «ПСЖ» он перешел в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

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