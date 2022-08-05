Нету вылетел в Англию для подписания контракта с «Борнмутом»

Вратарь «Барселоны» Нету в ближайшее время перейдет в «Борнмут», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 33-летний бразилец вместе со своим агентом вылетел в Англию для подписания контракта с «Борнмутом». Каталонский клуб принял предложение по игроку, в ближайшее время вратарь пройдет медобследование.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.