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Сегодня, 10:09

Нету вылетел в Англию для подписания контракта с «Борнмутом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Нету в ближайшее время перейдет в «Борнмут», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 33-летний бразилец вместе со своим агентом вылетел в Англию для подписания контракта с «Борнмутом». Каталонский клуб принял предложение по игроку, в ближайшее время вратарь пройдет медобследование.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Норберту Мурара Нету (Нету)
ФК Барселона
ФК Борнмут
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