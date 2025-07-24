Несколько клубов из Турции интересуются бывшим нападающим «Краснодара» Игнатьевым

Как стало известно «СЭ», несколько турецких клубов интересуются нападающим «Кабилии» Иваном Игнатьевым.

26-летний футболист готов покинуть алжирский клуб этим летом.

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара», также он выступал за российские «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», сербский «Железничар» и армянский «Урарту».