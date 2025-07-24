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24 июля 2025, 17:52

Несколько клубов из Турции интересуются бывшим нападающим «Краснодара» Игнатьевым

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», несколько турецких клубов интересуются нападающим «Кабилии» Иваном Игнатьевым.

26-летний футболист готов покинуть алжирский клуб этим летом.

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара», также он выступал за российские «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», сербский «Железничар» и армянский «Урарту».

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Иван Игнатьев
Футбол
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