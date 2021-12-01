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Немецкий полузащитник Безушков может перейти в «Спартак»

17:14
Макс Безушков. Фото Instagram
Макс Безушков. Фото Instagram
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«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника клуба «Ян Регенсбург» Макса Безушкова, сообщает «Чемпионат.com».

Футболист является гражданином Германии. Отец игрока родом из Новосибирска, а мать из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство.

24-летний футболист выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. Он является воспитанником «Штуттгарта». Также он выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и бельгийский «Юнион». В нынешнем сезоне Макс Безушков провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также он вызывался в молодежную сборную Германии. В ее составе он провел 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с клубом «Ян Регенсбург» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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  • Василий Николаевич Мормоль

    Пьер Безушков и Зарема Ростова.

    01.12.2021

  • spana

    ну все ...это бомба, всех порвем...просто чудо -чудное..надеюсь это утка. Иначе Леню с Шизей надо лечить...........

    01.12.2021

  • Спартак 98

    Ян Регенсбург это какая бундеслига ? Первенство немецких садоводов ?

    01.12.2021

  • som173

    Очередная смешная пакупка, каторой не буит. А через пару туров ваще начнецца для болел всех мастей просто кайф- купи- продай игроков для Спартака. И фамилий таких Безухих буит море разливанное. Но одна пакупка все же состоялось- Хлусевич. Енто и вправду усиление Спартака, глядя на ево игру в Арсенале. Думаю пакупка состоялась по просьбе Ваноли. Хе-хе!

    01.12.2021

  • Москва - Питер

    Я не то, что такого футболиста, никогда не слышал название клуба, за который он играет. Может ФК "ЗиЛ" (Зарема и Лёня) начнёт интересоваться ещё и китайским рынком футболистов? Там наверняка есть местные игроки дешевле 1,5 млн евро. А если серьёзно - ну это просто ... дец какой-то.

    01.12.2021

  • lelikbolik

    ещё один крутой дриблёр типа урунова (смешно)

    01.12.2021

  • Jean4

    Весь мусор по Европам собирают, это в стиле фк "федун", вполне похоже на правду. Если к 24 годам дорос до Регенсбурга это уровень!

    01.12.2021

  • James Gang

    Мало одного Вани Саенко из Германии...

    01.12.2021