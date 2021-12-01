Немецкий полузащитник Безушков может перейти в «Спартак»

«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника клуба «Ян Регенсбург» Макса Безушкова, сообщает «Чемпионат.com».

Футболист является гражданином Германии. Отец игрока родом из Новосибирска, а мать из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство.

24-летний футболист выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. Он является воспитанником «Штуттгарта». Также он выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и бельгийский «Юнион». В нынешнем сезоне Макс Безушков провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также он вызывался в молодежную сборную Германии. В ее составе он провел 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с клубом «Ян Регенсбург» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.