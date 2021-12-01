Немецкий полузащитник Безушков может перейти в «Спартак»
«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника клуба «Ян Регенсбург» Макса Безушкова, сообщает «Чемпионат.com».
Футболист является гражданином Германии. Отец игрока родом из Новосибирска, а мать из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство.
24-летний футболист выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. Он является воспитанником «Штуттгарта». Также он выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и бельгийский «Юнион». В нынешнем сезоне Макс Безушков провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также он вызывался в молодежную сборную Германии. В ее составе он провел 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболиста с клубом «Ян Регенсбург» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
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Василий Николаевич Мормоль
Пьер Безушков и Зарема Ростова.
01.12.2021
spana
ну все ...это бомба, всех порвем...просто чудо -чудное..надеюсь это утка. Иначе Леню с Шизей надо лечить...........
01.12.2021
Спартак 98
Ян Регенсбург это какая бундеслига ? Первенство немецких садоводов ?
01.12.2021
som173
Очередная смешная пакупка, каторой не буит. А через пару туров ваще начнецца для болел всех мастей просто кайф- купи- продай игроков для Спартака. И фамилий таких Безухих буит море разливанное. Но одна пакупка все же состоялось- Хлусевич. Енто и вправду усиление Спартака, глядя на ево игру в Арсенале. Думаю пакупка состоялась по просьбе Ваноли. Хе-хе!
01.12.2021
Москва - Питер
Я не то, что такого футболиста, никогда не слышал название клуба, за который он играет. Может ФК "ЗиЛ" (Зарема и Лёня) начнёт интересоваться ещё и китайским рынком футболистов? Там наверняка есть местные игроки дешевле 1,5 млн евро. А если серьёзно - ну это просто ... дец какой-то.
01.12.2021
lelikbolik
ещё один крутой дриблёр типа урунова (смешно)
01.12.2021
Jean4
Весь мусор по Европам собирают, это в стиле фк "федун", вполне похоже на правду. Если к 24 годам дорос до Регенсбурга это уровень!
01.12.2021
James Gang
Мало одного Вани Саенко из Германии...
01.12.2021