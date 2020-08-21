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Некоторые члены правления «Барселоны» не против продажи Месси

19:22
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду летом, утверждает ESPN. Несмотря на то, что в каталонской команде надеются сохранить 33-летнего аргентинца, некоторые члены правления клуба не против продажи футболиста при определенных обстоятельствах.

Сомнения Месси касательно своего будущего в «Барселоне» вызвали бурные дебаты среди членов совета директоров сине-гранатовых. Некоторых из них заявили, что готовы выслушать предложения, поскольку уход нападающего может существенно сократить затраты на зарплату и позволит купить на эти деньги новых игроков. В СМИ сообщают, что в контракте Месси есть пункт об отступных в размере 700 миллионов евро.

В прошлом сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 112 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Месси задумался об уходе из каталонской команды после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Соглашение нападающего с сине-гранатовыми действует до конца июня 2021 года.

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