«Нефтчи» объявил о переходе экс-игрока ЦСКА Хонды

«Нефтчи» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Кейсуке Хондой. 34-летний японец заключил соглашение до конца сезона и будет выступать под номером 4.

Хонда защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2013 год, выиграл в его составе чемпионат, два Кубка и Суперкубок России. Также в его карьере были японская «Нагоя Грампус», голландские «ВВВ-Венло» и «Витесс», итальянский «Милан», мексиканская «Пачука», австралийский «Мельбурн Виктори», бразильский «Ботафого».

В начале февраля Хонда заключил контракт с португальским «Портимоненсе», но расторг его через неделю из-за невозможности клуба зарегистрировать его для участия в сезоне.