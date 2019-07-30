00:01 | Футбол — Трансферы

Недвед заявил, что у "Ювентуса" есть предложения по Дибале

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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что другие клубы интересуются нападающим команды Пауло Дибалой.

- Есть несколько предложений, некоторый интерес, - цитирует Недведа Football Italia. - Но мы ждем конкретных действий, чтобы могли спокойно принять решение.

В прошлом сезоне 25-летний Пауло Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 100 миллионов евро.

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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