Ндомбеле высказался о возможном переходе в «ПСЖ»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, что рассматривает вариант продолжения карьеры в «ПСЖ».

«Я жил на окраине Парижа. Удастся ли мне когда-нибудь надеть футболку «ПСЖ»? Почему бы и нет, но сейчас у меня в «Тоттенхэме» все хорошо.



Я общался с Килианом Мбаппе по поводу моего возможного перехода в «ПСЖ». Несколько лет с ним это обсуждали, но трансфера не произошло» — цитирует Ндомбеле Goal.

24-летний футболист играет в составе «Тоттенхэма» с лета 2019 года. Также француз защищал цвета «Лиона».