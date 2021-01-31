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Ндомбеле высказался о возможном переходе в «ПСЖ»

17:21
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Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, что рассматривает вариант продолжения карьеры в «ПСЖ».

«Я жил на окраине Парижа. Удастся ли мне когда-нибудь надеть футболку «ПСЖ»? Почему бы и нет, но сейчас у меня в «Тоттенхэме» все хорошо.

Я общался с Килианом Мбаппе по поводу моего возможного перехода в «ПСЖ». Несколько лет с ним это обсуждали, но трансфера не произошло» — цитирует Ндомбеле Goal.

24-летний футболист играет в составе «Тоттенхэма» с лета 2019 года. Также француз защищал цвета «Лиона».

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