Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Ндомбеле хочет уйти из «Тоттенхэма» из-за Моуринью. «ПСЖ» заинтересован в игроке

25 июня 2020, 04:23
Теги:

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле хочет покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью. Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» заинтересован в приобретениии 23-летнего француза. Сам игрок не против такого развития событий.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» прошлым летом из «Лиона» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за «шпор», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир