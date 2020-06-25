Ндомбеле хочет уйти из «Тоттенхэма» из-за Моуринью. «ПСЖ» заинтересован в игроке

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле хочет покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью. Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» заинтересован в приобретениии 23-летнего француза. Сам игрок не против такого развития событий.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» прошлым летом из «Лиона» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за «шпор», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.