Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри перешел в "Андерлехт", сообщается в Твиттере бельгийского клуба. 32-летний хавбек заключил однолетний контракт.
He's in! Welcome Samir Nasri. Bienvenue au #RSCA. #WelcomeSamir #COYM pic.twitter.com/Na6f99joCQ— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 июля 2019 г.
В прошедшем сезоне Насри в пяти матчах за "Вест Хэм" отметился двумя результативными передачами. 1 июля игрок стал свободным агентом.
Напомним, Насри подписал контракт с "Вест Хэмом" в январе 2019 года после того, как отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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