Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри перешел в "Андерлехт", сообщается в Твиттере бельгийского клуба. 32-летний хавбек заключил однолетний контракт.

В прошедшем сезоне Насри в пяти матчах за "Вест Хэм" отметился двумя результативными передачами. 1 июля игрок стал свободным агентом.

Напомним, Насри подписал контракт с "Вест Хэмом" в январе 2019 года после того, как отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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