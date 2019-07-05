Насри может перейти в "Андерлехт", его зовет Компани

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри может продолжить карьеру в "Андерлехте". По информации Sky Sports, инициатором перехода выступает играющий тренер команды Венсан Компани, знакомый с 32-летним французом по игре за "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне Насри в пяти матчах за "Вест Хэм" отметился двумя результативными передачами. 1 июля игрок стал свободным агентом.

Напомним, Насри подписал контракт с "Вест Хэмом" в январе 2019 года после того, как отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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