"Наполи" заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано в ближайшее время может стать игроком "Наполи", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока. Стороны обсуждают детали контракта и имиджевые права. В "Наполи" уверены, что сделка будет осуществлена в ближайшие несколько дней.

24-летний Ирвинг Лосано в прошлом сезоне провел 30 матчей, в которых забил 17 голов и 12 раз помогал отличиться партнерам.

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