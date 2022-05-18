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Сегодня, 23:39

«Наполи» интересен Пьянич. Хабвек не входит в планы Хави

«Барселона» может продать Пьянича в «Наполи»
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«Наполи» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» Миралеме Пьяниче, сообщает Sport.es.

По данным источника, трансфер 32-летнего боснийца, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Бешикташ», может состояться, так как хавбек не входит в планы главного тренера каталонцев Хави.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за турецкий клуб 26 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
ФК Бешикташ
ФК Наполи
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