«Наполи» интересен Пьянич. Хабвек не входит в планы Хави

«Наполи» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» Миралеме Пьяниче, сообщает Sport.es.

По данным источника, трансфер 32-летнего боснийца, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Бешикташ», может состояться, так как хавбек не входит в планы главного тренера каталонцев Хави.

В текущем сезоне Пьянич сыграл за турецкий клуб 26 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.