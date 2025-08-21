«Наполи» возобновил переговоры по Хейлунну

«Наполи» сделал новое предложение «Манчестер Юнайтед» по нападающему Расмусу Хейлунну, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний датчанин заинтересован в переходе, но хочет получить гарантии по поводу будущего, поэтому рассчитывает не просто на аренду. Переговоры продолжаются.

Хейлунн имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Хейлунн забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи в 52 матчах во всех турнирах.