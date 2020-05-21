«Наполи» ведет переговоры с Эвертоном

Президент «Гремиу» Ромильдо Болзан рассказал о том, что «Наполи» получил разрешение на переговоры с форвардом Эвертоном.

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 8 матчей, в которых он забил 3 гола.

— Мы могли бы договориться о его продаже, но пока мы не увидели ни одного предложения на столе, поэтому нам нечего оценивать, — приводит слова Болзана Radio Galera. — Первоначально был некоторый контакт с «Наполи», и мы дали им разрешение вести переговоры напрямую с игроком на личных условиях, но они еще не достигли успеха.

После этого неаполитанцы должны будут сделать предложение клубу. Я могу сказать, что 25 млн евро не будут удовлетворительными, даже с учетом финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. До сих пор мы не получили от них никакого предложения, будь то 20, 30 или 40 млн евро.