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Сегодня, 00:58

«Наполи» согласовал контракт с Лукаку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» договорился о переходе с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клуб согласовал с 31-летним бельгийцем трехлетний контракт с зарплатой в размере 6 миллионов евро за сезон.

Теперь о сделке необходимо договориться с «Челси» — лондонцы хотят заработать около 35 миллионов евро плюс бонусы, тогда как неаполитанцы намерены снизить цену.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
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