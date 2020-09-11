Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может стать игроком «Наполи».

«Наполи» следит за Зинченко, причем очень давно. Еще три года назад Александр мог оказаться в неаполитанском клубе. Сейчас же возможен вариант, что Зинченко станет частью сделки по переходу Кулибали в «Сити». Но это уже надо отталкиваться от интересов двух клубов", — сказал агент 23-летнего украинца Алан Прудников в интервью Calciomercato.

В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 19 матчей за "горожан".