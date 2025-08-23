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23 августа 2025, 02:33

«Наполи» провел переговоры с Хейлунном

Евгений Козинов
Корреспондент

«Наполи» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Расмуса Хейлунна, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информацию источника, в пятницу состоялись позитивные переговоры с агентом игрока об условиях контракта и долгосрочных планах. «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с форвардом.

Хейлунн имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Хейлунн забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи в 52 матчах во всех турнирах.

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Расмус Хейлунн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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