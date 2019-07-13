"Наполи" призывает "Реал" снизить цену за Хамеса

Переход полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Наполи" находится под вопросом. Итальянский клуб не согласен с той ценой, которую запросили мадридцы.

– Мы готовы пойти на жертвы, чтобы заключить сделку, но "Реал" должен сделать больше, – цитирует Sky Sport Italia президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса. – Мы хотим его купить, но не спешим. Не потеряли надежду на заключение сделки, но Мадрид должен учитывать, что его лучше продать, или отдайте в аренду, вместо того, чтобы он был несчастлив в клубе.

Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии". За мюнхенцев он в общей сложности отыграл 67 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.