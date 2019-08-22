«Наполи» поставил ультиматум Икарди

«Наполи» поставил ультиматум нападающему «Интеру» Мауро Икарди, ранее неаполитанцы сделали предложение миланскому клубу в размере 65 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport. Сегодня, 22 августа, 27-летний аргентинец должен будет объявить о своем решении. Его будущее прояснится в ближайшие несколько часов.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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