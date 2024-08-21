«Наполи» подпишет нападающего «Бенфики» Нереса за 28 миллионов евро

«Наполи» договорился о трансфере нападающего «Бенфики» Давида Нереса, утверждает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб заплатит за 27-летнего бразильца 28 миллионов евро. Ожидается, что «Наполи» объявит о сделке в среду, 21 августа.

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.