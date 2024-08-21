Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:28

«Наполи» подпишет нападающего «Бенфики» Нереса за 28 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Наполи» договорился о трансфере нападающего «Бенфики» Давида Нереса, утверждает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб заплатит за 27-летнего бразильца 28 миллионов евро. Ожидается, что «Наполи» объявит о сделке в среду, 21 августа.

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Наполи
Давид Нерес
0
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Подросток случайно застрелил отца в тире в Реутове
В Сенегале прошел протест с требованием выслать украинского посла Пивоварова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Комо» арендует полузащитника «Манчестер Сити» Перроне
Новости
RSS RSS
Все новости