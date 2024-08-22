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Сегодня, 18:13

«Наполи» объявил о переходе форварда «Бенфики» Нереса

Руслан Минаев
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Нападающий «Бенфики» Давид Нерес подписал контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Срок соглашения не уточняется, но по информации портала Transfermarkt 27-летний бразилец подписал контракт до лета 2028 года. Сумма сделки составила 28 миллионов евро. В договоре также прописала возможность продления на один год.

Нерес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах.

ФК Бенфика
ФК Наполи
Давид Нерес
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