«Наполи» объявил о переходе форварда «Бенфики» Нереса

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес подписал контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Срок соглашения не уточняется, но по информации портала Transfermarkt 27-летний бразилец подписал контракт до лета 2028 года. Сумма сделки составила 28 миллионов евро. В договоре также прописала возможность продления на один год.

Нерес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах.