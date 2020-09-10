«Наполи» нашел замену Аллану. Это 19-летняя звезда сборной Венгрии

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может стать игроком «Наполи», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 19-летний венгр считается заменой Аллану, ушедшему в летнее трансферное окно в «Эвертон».

В прошлом сезоне австрийской бундеслиги Собослои провел 27 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 14 голевых передач.

На счету полузащитника — 10 игр за сборную Венгрии, в которых он забил два мяча. Недавно футболист играл против сборной России в матче Лиги наций.