«Наполи» может подписать нападающего «Генка» Арокодаре

«Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Генка» Толу Арокодаре, сообщает Football Italia.

По данным источника, 24-летний нигериец сейчас рассматривается как сменщик Ромелу Лукаку, которому может потребоваться длительное восстановление после повреждения бедра. При этом «Наполи» начал изучать возможность перехода игрока как минимум с 10 июля.

В сезоне-2024/25 Арокодаре в 45 матчах во всех турнирах забил 23 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Генком» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.