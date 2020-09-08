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«Наполи» может купить защитника «Лиона» на замену Кулибали

00:26
Джейсон Денайер. Фото Instagram
Джейсон Денайер. Фото Instagram
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«Наполи» продолжает поиски замены защитнику Калиду Кулибали. По информации Het Nieuwsblad, итальянский клуб интересуется Джейсоном Денайером из «Лиона».

В прошлом сезоне 25-летний бельгиец сыграл в 41 матчей во всех турнирах, сделал одну голевую передачу и заработал 1 желтую карточку. В этом сезоне на его счету одна игра. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро.

Напомним, Кулибали хочет приобрести «Манчестер Сити». Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.

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