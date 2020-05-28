«Наполи» лидирует в борьбе за форварда «Лилля», однако клуб не устраивает цена в 50 миллионов евро

Форвард «Лилля» Виктор Осимен может перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, неаполитанцы являются фаворитами за 21-летнего нигерийца, но клуб не устраивает запрашиваемая цена в 50 млн евро. Итальянцы надеются, что футболист сможет подтолкнуть «Лилль» к снижению стоимости.

Помимо «Наполи», на Осимена претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В минувшем сезоне Осимен провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.