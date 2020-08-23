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«Наполи» интересуется украинским защитником

10:32
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Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в ближайшее время может стать игроком «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, стороны уже готовы провести переговоры о трансфере 24-летнего футболиста.

По данным Transfermarket, ориентировочная стоимость украинца составляет четыре миллиона евро, «Шахтер» же требует не меньше 15 миллионов.

В прошлом сезоне УПЛ Матвиенко провел 26 матчей, в которых отличился голом и результативной передачей.

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