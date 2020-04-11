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«Наполи» интересуется двумя защитниками киевского «Динамо»

10:59
Виталий Миколенко. Фото 112.ua.
Виталий Миколенко. Фото 112.ua.
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«Наполи» проявляет интерес к защитникам киевского «Динамо» Виталию Миколенко и Денису Попову. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Аreanapoli, Миколенко входит в список скаутов клуба в качестве одного из кандидатов на переход. Украинский клуб хочет получить за него 15 миллионов евро. На игрока также претендуют «Вест Хэм» и «Марсель».

Попов, победитель чемпионата мира U 20 в составе сборной Украины, также привлек внимание неаполитанского клуба. В список приоритетных приобретений он пока не входит, в «Наполи» продолжат наблюдать за ним.

20-летний Виталий Миколенко в текущем сезоне провел 30 матчей за «Динамо» и забил три мяча при семи голевых передачах. У 21-летнего Дениса Попова 16 матчей и два гола.

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