"Наполи" интересуется бразильским форвардом "Лилля"

Нападающий "Лилля" Рафаэл Леан входит в сферу интересов "Наполи", сообщают итальянские СМИ.

По данным Football Italia, именно неаполитанский клуб, вероятнее всего, будет главным претендентом на игрока. Интересы футболиста представляет агент Жорже Мендеш, работающий с Криштиану Роналду.

20-летний португалец в прошедшем сезоне провел 26 матчей за "Лилль" и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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