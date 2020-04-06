«Наполи» и «Рома» претендуют на Фертонгена

Стали известны новые подробности возможного перехода защитника «Тоттенхэма» Яна Фертонгена в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 32-летний бельгиец является приоритетной целью миланцев в летнее трансферное окно, однако на игрока теперь также претендуют «Наполи» и «Рома». Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет уговорить Фертонгена перейти в миланский клуб, как это сделал экс-одноклубник бельгийца Кристиан Эриксен.

В текущем сезоне Фертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативный пас, а также заработал две жултые карточки. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.