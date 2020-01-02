«Наполи» и «Аякс» заинтересованы в Фертонгене

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. У лондонцев есть минимум два покупателя на игрока.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо нуждается в центральном защитнике на вторую половину текущего сезона. Также в его приобретении заинтересован «Аякс», Ян является воспитанником именно этого клуба. Голландская команда потеряла Дэйли Блинда из-за проблем с сердцем.

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «шпор», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает Фертонгена в 18 миллионов евро.