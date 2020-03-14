«Наполи» хочет обменять Петанью на Белотти

«Наполи» намерен включить в сделку о переходе форварда «Торино» Андреа Белотти другого нападающего Андреа Петанью. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello sport, неаполитанский клуб готов расстаться с игроком, чтобы уменьшить сумму отступных за Белотти. Петанья перешел в «Наполи» из СПАЛа в январе, но затем был отправлен обратно в аренду до конца сезона.

24-летний Андреа Петанья в текущем сезоне провел 25 матчей за СПАЛ и забил 11 мячей при одной голевой передаче. У 26-летнего Андреа Белотти 31 мяч, 15 голов и три ассиста.