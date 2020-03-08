«Наполи» хочет купить у «Реала» Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает AS, «Наполи» заинтересован в услугах форварда, агент которого Фали Рамадани очень близок к руководству неаполитанского клуба. В «Наполи» играют четыре футболиста, дела которых ведет этот агент.

По данным источника, «Наполи» летом хочет значительно обновить атаку и уже консультировался по поводу возможного подписания Йовича, однако «Реал» в первую очередь будет рассматривать вариант с арендой.