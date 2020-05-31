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«Наполи» готов сделать скидку на Милика для клубов АПЛ

16:28
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отклонил предложение «Ювентуса», т.к. не хочет усиливать конкурента. Однако «Наполи» может предоставить скидку на 26-летнего поляка для клубов АПЛ. Сообщалось, что форвардом интересуются «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В текущем сезоне Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

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