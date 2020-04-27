«Наполи» готов продать Лосано, чтобы приобрести Азмуна

«Наполи» продолжает пытаться приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает AreaNapoli.

По сведениям источника, чтобы приобрести 25-летнего иранца, неаполитанцы должны освободить место под игрока без паспорта ЕС. Ожидается, что для этого клуб готов продать мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано, которого приобрел за 38 млн евро.

Сумма потенциального трансфера Азмуна оценивается примерно в 30 миллионов евро. «Наполи» готов подписать с футболистом контракт на 5 лет.

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.