«Наполи» готов продать Хвичу Кварацхелию за 80 миллионов евро

«Наполи» продолжает переговоры с «ПСЖ» по переходу нападающего Хвичи Кварацхелии в парижский клуб. По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы по-прежнему хотят получить за игрока сборной Грузии за 80 миллионов евро.

Представители 23-летнего грузина обсуждают условия с «ПСЖ», поскольку чемпионы Франции предлагают зарплату более чем в 4 раза больше его текущей зарплаты.

В этом сезоне Хвича сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Ранее нападающий выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.