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Сегодня, 01:16

«Наполи» готов продать Хвичу Кварацхелию за 80 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Наполи» продолжает переговоры с «ПСЖ» по переходу нападающего Хвичи Кварацхелии в парижский клуб. По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы по-прежнему хотят получить за игрока сборной Грузии за 80 миллионов евро.

Представители 23-летнего грузина обсуждают условия с «ПСЖ», поскольку чемпионы Франции предлагают зарплату более чем в 4 раза больше его текущей зарплаты.

В этом сезоне Хвича сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Ранее нападающий выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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