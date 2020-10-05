«Наполи» арендовал Бакайоко
20:26
Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко проведет сезон-2020/21 в аренде в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанцев.
Также у «Наполи» есть право выкупа 26-летнего француза. По данным СМИ, компенсация за аренду составляет 4,5 миллиона евро.
Прошлый сезон Бакайоко провел в «Монако» на правах аренды, отметившись голом и двумя результативными передачами в 20 матчах лиги 1.
? | #Bakayoko ? un nuovo calciatore azzurro— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 5, 2020
? https://t.co/LWdSchIWSi
Benvenuto @TimoeB08 ?
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2TuUm0iVMW
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