«Наполи» арендовал Бакайоко

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко проведет сезон-2020/21 в аренде в «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанцев.

Также у «Наполи» есть право выкупа 26-летнего француза. По данным СМИ, компенсация за аренду составляет 4,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Бакайоко провел в «Монако» на правах аренды, отметившись голом и двумя результативными передачами в 20 матчах лиги 1.