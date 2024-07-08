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Сегодня, 17:01

Нападающий «Юниона» Амура стал игроком «Вольфсбурга»

Руслан Минаев
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Нападающий «Юниона» Мохамед Амура перешел в «Вольфсбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

24-летний алжирец подписал 5-летний контракт. Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амура провел за бельгийский клуб 45 матчей, забил 22 гола и сделал 7 результативных передач. Форвард перешел в «Юнион» из «Лугано» летом 2023-го за 4 миллиона евро.

В составе сборной Алжира на его счету 27 матчей и 6 голов.

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Юнион
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