Нападающий «Юниона» Амура стал игроком «Вольфсбурга»

Нападающий «Юниона» Мохамед Амура перешел в «Вольфсбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

24-летний алжирец подписал 5-летний контракт. Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амура провел за бельгийский клуб 45 матчей, забил 22 гола и сделал 7 результативных передач. Форвард перешел в «Юнион» из «Лугано» летом 2023-го за 4 миллиона евро.

В составе сборной Алжира на его счету 27 матчей и 6 голов.