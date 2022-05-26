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Сегодня, 14:13

Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн готов продлить контракт с клубом, сообщает Evening Standard.

По данным источника, 28-летний англичанин доволен прогрессом «шпор» под руководством Антонио Конте и надеется, что клуб сможет выиграть трофеи в следующем сезоне.

По итогам чемпионата Англии сезона-2021/22 «Тоттенхэм» занял четвертое место и вышел в Лигу чемпионов.

Кейн провел за клуб 50 матчей, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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