Нападающий «Майнца» Норден остаток сезона проведет в «Ренне»

«Ренн» подписал арендное соглашение с нападающим «Майнца» Арно Норденом. Оно рассчитано до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 27-летний француз в 19 матчах не отметился результативными действиями. Контракт с «Майнцем» действует до 30 июня 2028 года.

В карьере нападающего также были «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Нанси». За сборную Франции сыграл в двух матчах.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в четыре миллиона евро.