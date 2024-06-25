Нападающий «Марселя» Ндиайе близок к переходу в «Эвертон»

«Эвертон» намерен подписать нападающего «Марселя» Илимана Ндиайе, сообщает Footmercato.

По данным источника, английский клуб близок к тому, чтобы завершить трансфер 24-летнего сенегальца. «Ириски» заплатят за футболиста около 20 миллионов евро.

Ндиайе выступает за «Марсель» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.