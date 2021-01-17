Нападающий Манджукич прилетел в Милан

Нападающий Марио Манджукич прилетел в Милан. В понедельник футболист пройдет медицинское обследование в «Милане», сообщает Football Italia.

После осмотра клуб подпишет с 34-летним хорватом контракт до конца сезона.

Хорват отыграл 5 неполных сезонов в Италии в составе «Ювентуса». Он покинул туринскую команду в зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В последний раз Манджукич выходил на поле 7 марта в матче чемпионата Катара за «Аль-Духаиль».