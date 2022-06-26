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Сегодня, 10:10

Махрез собирается подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез собирается подписать новое соглашение с клубом, сообщает The Sun.

Переговоры пройдут в течение следующего месяца. В клубе настроены сохранить Махреза из-за неопределенности с будущим нападающих Габриэла Жезуса и Рахима Стерлинга.

Ранее интерес к 31-летнему алжирцу проявляли «Милан» и «ПСЖ».

Действующий контракт Махреза с «горожанами» истекает в июне 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел за клуб 47 матчей, забил 24 гола и отдал 9 результативных передач.

Рияд Махрез
Футбол
ФК Манчестер Сити
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