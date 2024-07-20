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Сегодня, 03:48

Холанн не готов переходить в «Реал» из-за Мбаппе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн в 2025 году может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает FourFourTwo, 23-летний норвежец хотел бы попробовать себя в ла лиге.

По информации источника, норвежсккий форвард не готов переходить в «Реал», так как мадридский клуб подписал этим летом Килиана Мбаппе, поэтому выберет «Барселону». Сумма трансфера может составить от 85 до 175 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2023/24 Холанн сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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