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Сегодня, 13:56

Нападающий «Манчестер Сити» Делап перейдет в «Сток Сити»

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«Сток Сити» достиг соглашения по аренде нападающего Лиама Делапа с «Манчестер Сити», сообщает в Twitter журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, 19-летний англичанин сегодня пройдет медицинское обследование. Арендное соглашение будет рассчитано на 1 год без возможности выкупа футболиста.
Нападающим также интересовались «Вест Бромвич» и «Саутгемптон».

В прошедшем сезоне Делап провел 6 матчей за основную команду «Манчестер Сити», не отличившись результативными действиями. Также он забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 10 играх молодежной команды.

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