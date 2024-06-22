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Сегодня, 00:11

Нападающий «Кристал Пэлас» Олисе перейдет в «Баварию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Майкл Олисе.
Фото Global Look Press

Форвард «Кристал Пэлас» Майкл Олисе продолжит карьеру в «Баварии», сообщает The Athletic.

По данным источника, 22-летний француз отказался переходить в «Челси» и принял предложение немецкого клуба.

Ожидается, что мюнхенцы в ближайшее время завершат сделку.

Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
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