Нападающий «Кристал Пэлас» Олисе перейдет в «Баварию»

Форвард «Кристал Пэлас» Майкл Олисе продолжит карьеру в «Баварии», сообщает The Athletic.

По данным источника, 22-летний француз отказался переходить в «Челси» и принял предложение немецкого клуба.

Ожидается, что мюнхенцы в ближайшее время завершат сделку.

Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.